Publicado 11/03/2021 05:28 | Atualizado 11/03/2021 08:06

Boninho, um dos diretores do BBB21, anunciou na madrugada desta quinta-feira (11), o horário em que Carla Diaz vai deixar o quarto secreto. A atriz está confinada desde terça-feira (9) no cômodo, após ter sido a mais votada do público no paredão falso. Os outros participantes acreditam que ela foi eliminada. Nas redes sociais, um telespectador contou que iria acordar cedo para assistir ao retorno da atriz à casa, já que a volta estava prevista para às 8h desta quinta.