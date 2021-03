Thais reclama com Viih Tube, que deixou Fiuk entrar no banheiro depois dela Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 07:36

Rio - Thais ficou envergonhada por Fiuk, que é seu interesse romântico no "BBB 21", ter entrado no banheiro logo depois que ela saiu. A dentista ainda brigou com a amiga Viih Tube, que não impediu a entrada do filho de Fábio Jr.

fotogaleria

Publicidade

"Caral**, Vitória, você deixou ele entrar no banheiro e eu tava fazendo o número 2. Como assim?", reclamou Thais. Viih Tube disse que não tinha como impedir a entrada do rapaz. "Eu não tenho nada a ver com isso. Eu ia falar 'não entra'?. Oxi, o que eu ia fazer?", perguntou.

"Era pra não entrar", continuou reclamando Thais. "Amiga, eu caguei. E agora? Ele vai olhar na minha cara e falar assim 'cagona'", lamentou. "E você caga mesmo. É normal", disse Viih Tube. "E é ótimo", ironizou Thaís.

Publicidade

Pocah chegou no local e Thaís continuou se lamentando. "Fiuk tava atrás de mim no banheiro. Que vergonha. Ele entrou em seguida que eu sai. Ele escutou eu. Pois é, foi uma vergonha", disse. "Seu cocô tem cheiro de rosas. Me ajuda, Viih", pediu Pocah. "Ah, não dá", finalizou Viih Tube.