Estações de trens da SuperVia são fechadas e linhas das Barcas suspensas a partir de sábado

Rio - O secretário estadual de Transportes do Rio, Delmo Pinho, anunciou, na manhã desta sexta-feira, o fechamento de oito estações da SuperVia, além da suspensão de duas linhas da CCR Barcas. A decisão vale a partir deste sábado.

O anúncio foi feito em entrevista do secretário à "TV Globo". As estações da SuperVia que serão fechadas são as de Olinda e Presidente Juscelino, do ramal Japeri; Coelho da Rocha, Agostinho Porto e Vila Rosali, do ramal Belford Roxo; e Campos Elísios, Corte 8 e Jardim Primavera, do ramal Saracuruna.

Delmo Pinho disse que o acesso será liberado apenas para trabalhadores de setores essenciais, como Saúde, Segurança, Imprensa, de abastecimento de gêneros alimentícios e empresas de transporte, que vão receber um passe especial para embarcar nas estações.

O medida faz parte de uma série de medidas restritivas para conter a propagação do novo coronavírus no município do Rio, contidas no decreto publicado no início da noite desta quinta-feira

BRT na Barra também com suspenso na Barra

A medida foi adotada para evitar grandes aglomerações de pessoas na ligação entre os ônibus articulados e o metrô da Barra. No decreto anunciando a mudança, publicado no Diário Oficial do Município de hoje, a prefeitura alega que a ligação entre os dois tipos de transporte está "demandando o sistema BRT".