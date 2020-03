Prefeitura suspende ligação do BRT entre a Alvorada e o Jardim Oceânico

Rio - A prefeitura vai suspender, temporariamente, a partir deste sábado, a ligação do BRT entre os terminais Alvorada e Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A medida foi adotada para evitar grandes aglomerações de pessoas na ligação entre os ônibus articulados e o metrô da Barra.

No decreto anunciando a mudança, publicado no Diário Oficial do Município de hoje, a prefeitura alega que a ligação entre os dois tipos de transporte está "demandando o sistema BRT".

Por isso, o município vê a "necessidade de dar maior celeridade ao embarque nas plataformas do Terminal Jardim Oceânico, minimizando os riscos eventuais aos passageiros do sistema BRT".

Como alternativa para os passageiros que precisem circular entre a Alvorada e o Jardim Oceânico foram criados serviços de ônibus comum para trafegar no trecho; são eles:

. 40 - Madureira x Alvorada (expresso)

. 25 - Mato Alto x Alvorada (parador)

As linhas que serão suspensas a partir de amanhã são quatro; são elas:

. 21 - Recreio Shopping x Jardim Oceânico (parador)

. 40 - Madureira x Jardim Oceânico (expresso)

. 53 - Sulacap x Jardim Oceânico (parador)

. 25 - Mato Alto x Jardim Oceânico (parador)