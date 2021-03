Viih Tube dá bronca em Fiuk: ’Não está valorizando o rolê’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 07:49 | Atualizado 11/03/2021 08:42

Rio - Viih Tube cansou de ver a amiga Thaís sempre correndo atrás de Fiuk e decidiu falar umas verdades para o ator durante a festa do líder Rodolffo, na noite desta quarta-feira. A youtuber disse para Fiuk que "mulher não é idiota" para cair nas conversas dele. Tudo começou depois que Viih escutou Thaís dizendo que pensa em sair com Fiuk fora do reality.

fotogaleria

Publicidade

"Você que não está valorizando o rolê", disse Viih Tube. "Se não valorizasse, não estaria trocando essa ideia brava", respondeu Fiuk, que voltou a dizer que não consegue viver um romance em frente às câmeras. "Uma coisa é ser brother e viver aqui. Outra coisa é intimidade. Isso de dormir junto, acordar junto é intimidade", disse.

Viih seguiu defendendo a amiga. "A Thaís sabe quem você é. Ela gosta de você por quem você é dentro do jogo", disse. "Ele não é jogo, é coração", corrigiu Thais. "Isso aqui é um jogo, se vocês não sabem", se irritou Viih Tube. "Vamos dividir as coisas. Dentro de jogo, eu não tenho relações assim. São coisas diferentes. Uma coisa é Big Brother e outra são relações íntimas", disse Fiuk, irritado, por mais uma vez ter que deixar claro que não quer se relacionar com a dentista.

Publicidade

A youtuber disse que Fiuk está errado em pensar que Thais vai se apaixonar por ele. "Vou explicar o que é de verdade. Quer beijar na festa? Uhu, vamos beijar. No dia seguinte, é vida normal e amigaço. Isso é amizade colorida. Só que você acha que ela é uma iludida, louca, que vai se apaixonar por você e ela não vai porque é bem mais esperta".

O ator voltou a falar que não gosta de mostrar sua intimidade. "Ser esperta com minha intimidade, todo mundo vendo entre quatro paredes... Não é oba, oba. Só que é a minha intimidade. Leva a sério. Tem a ver comigo", disse.

Publicidade

Mas Viih não se conformou: "Você transparece uma coisa e age de outra coisa. Você diz 'vamos ficar lá fora', 'ficaria com você', selinho, intimidade. Mulher não é idiota. Ela sabe o que você quer". "Eu não consigo", rebateu o filho de Fábio Jr. "Eu não apoio mais, acabei de decidir", disse a youtuber. "Não é apoiar ou não, vocês estão confundindo a minha intimidade", rebateu Fiuk.