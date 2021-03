Carla ouve Projota falar mal dela Reprodução

Publicado 11/03/2021 09:28

Rio - Esse quarto secreto está dando o que falar. Agora foi a vez de Carla Diaz descobrir que o amigo Projota não é tão amigo assim. Desde que foi falsamente eliminada - e mandada para o quarto fora da casa -, Carla tem observado as conversas e comportamentos dos colegas de confinamento. Até a noite desta quarta-feira, a atriz ainda acreditava que tomou decisões corretas nas escolhas de seus aliados. Mas, durante a festa do líder Rodolffo, a atriz se deparou com uma nova versão de Projota.

Em conversa com Arthur, Projota falou que se houvesse paredão falso, o público não votaria a favor da atriz. "Não ia ser ela. Ela não tinha perfil para isso", disse o rapper. "Você me subestimou. Chocada, chocada", respondeu Carla.