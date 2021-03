Projota reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 10:24

Rio - Projota pode não sair vencedor da 21ª edição do 'Big Brother Brasil', mas o rapper tem tudo para levar o título de mais chato para comer entre os confinados. Durante a festa do líder, na madrugada desta quinta-feira, Projota reclamou com Pocah sobre o cardápio de sobremesas. "O que faltou para mim foi doce. Eu só como de chocolate os doces e o brigadeiro hoje não tava legal", disse.

Sem entender direito o que o amigo falou, a funkeira insistiu: "Você não comeu pudim, não?". E Projota reiterou. "Não, só como doces de chocolate". Além dos memes gerados, a situação também levantou um novo questionamento por parte do público. Nas últimas semanas, após se recusar a comer pratos como strogonoff e lasanha, a equipe do rapper alegou que ele era intolerante à lactose. No entanto, a fala sobre o brigadeiro mostrou que Projota se alimenta de outras preparações derivadas de leite.