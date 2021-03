Sarah está perdendo seguidores no Instagram Reprodução / TV Globo

Publicado 11/03/2021 10:47 | Atualizado 11/03/2021 13:12

Rio - Depois de dizer que gosta do presidente Jair Bolsonaro, Sarah, do "BBB 21", está perdendo seguidores nas redes sociais. Em uma semana, ela perdeu cerca de um milhão de seguidores. Na última quinta-feira, Sarah contabilizava 9 milhões no Instagram. Nesta manhã, a sister tem apenas 7,9 milhões.

Na noite desta quarta, os próprios administradores do perfil de Sarah debocharam da situação. Eles comemoraram, pela segunda vez, o fato de a participante estar chegando aos 8 milhões de seguidores. A primeira vez que ela atingiu a marca foi em fevereiro.