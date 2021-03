Arthur e Projota acham que Gil está dançando com todo mundo para combinar votos Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 11:08

Rio - A amizade de Projota e Arthur tem rendido muitas polêmicas, memes e agora até música. No final da festa do líder Rodolffo, na manhã desta quinta-feira, a dupla resolveu fazer umas adaptações do sucesso 'Tropa de Elite', de Tihuana. A canção, tema do filme 'Tropa de Elite', que retrata abusos policiais em favelas cariocas, foi moldada à história dos participantes no 'BBB 21'.

"Tropa de Elite osso duro de roer, é o Projota e o Arthur que logo vão pegar você. Tropa de Elite osso duro de roer, pode chamar o mutirão vocês vão sair do BBB", cantaram os dois.

eu ia desejar um bom dia pra vocês mas aí eu vi esse vídeo e ficou impossível ter um bom dia depois de tanta vergonha alheia #BBB21 pic.twitter.com/wRxgQER9r8 — rod (@rodpocket) March 11, 2021

