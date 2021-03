Arthur na festa do líder Rodolffo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 11:34

Rio - Enquanto Carla Diaz não volta ao confinamento, Arthur e Projota estão se sentindo os reis do 'BBB 21'. Após a festa do líder Rodolffo, os dois permaneceram na pista de dança, já na manhã desta quinta-feira, e comemoram a vitória de Arthur no paredão e debocharam sobre as críticas ao comportamento do rapaz.

"Quem é que tava queimado lá fora? Quem é que tava cancelado? Quem é que só fez merd* aqui? Quem é que joga, que é uma pessoa bruta e que ia sair porque tá jogando errado? Acho que não", disse Projota. "Eu fiquei", comemorou Arthur, sem saber que, na verdade, ele é um dos participantes menos queridos pelo público.