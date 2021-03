Globoplay fica fora do ar Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 12:26

Rio - A tão aguardada volta de Carla Diaz ao confinamento do 'BBB 21' não pôde ser assistida por muito dos espectadores que pagam a assinatura do serviço de streaming Globoplay. Desde o começo da tarde desta quinta-feira, o sinal da plataforma começou a falhar e milhares de usuários reclamaram do serviço.

fotogaleria

Publicidade

Nas redes sociais, o termo "globoplay" foi parar entre os assuntos mais comentados justamente pelo excesso de reclamações. Essa não é a primeira vez que a plataforma desenvolvida pela TV Globo falha em momentos importantes do jogo, que costumam receber muitos acessos.