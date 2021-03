Rodolffo derrubou o objeto quando subia a rampa da passarela Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 04:11

A prova do líder do BBB21 desta semana ainda segue com todos os participantes. Mas, a permanência de Rodolffo e Fiuk gerou questionamentos nas redes sociais. O sertanejo acabou derrubando o objeto que os brothers não podiam deixar cair durante a prova. Na dinâmica dessa semana, eles precisam atravessar uma pista dentro do tempo estipulado pelo cronômetro, sem deixar um aparelho de barbear cair.



Em uma rodada em que o tempo já estava correndo, o cantor derrubou o objeto quando subia a rampa da passarela que dá acesso ao outro lado da prova, mas não foi desclassificado. Pelas regras explicadas pelo apresentador Tiago Leifert, “se cair fora da área de prova, fora de uma rodada, passa. Se você derrubar dentro da área de prova, dentro do scanner, com o tempo rolando, aí tá fora”. Em alguns comentários, internautas lembraram da regra e declararam que Rodolffo e Fiuk não as descumpriram.



Entre a segunda e a terceira hora, a disputa precisou ser pausada. Os participantes precisaram aguardar de pé. Eles já haviam reclamado que o cronômetro tinha parado de marcar o tempo e que os botões das pistas de alguns brothers também não estavam funcionando. Uma equipe de manutenção precisou ir ao local e em seguida a prova recomeçou.