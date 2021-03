Após oito horas de disputa, Fiuk e Rodolffo vencem a prova do líder Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 08:24 | Atualizado 12/03/2021 08:32

Rio - Após oito horas, Rodolffo e Fiuk venceram a prova do líder, que foi de resistência, na manhã desta sexta-feira. A dupla levou a melhor sobre Arthur e Projota, que desistiram da disputa. "Torci o pé, bati o dedo, achei até que tinha quebrado o pé. Sem dor não há crescimento", brincou Fiuk. Com Rodolffo já está imune por conta do paredão falso, Fiuk ficou com a liderança. Rodolffo ficou, então, com o prêmio de R$ 20 mil.

fotogaleria

Publicidade

A prova do líder foi realizada em duplas. A primeira dupla a deixar a disputa foi Sarah e Gil. Depois, Carla Diaz passou mal e precisou deixar a prova, junto com sua dupla Juliette. Viih Tube e Thais foram as terceiras a deixar a disputa, após não conseguirem completar a rodada a tempo.

Na manhã desta sexta, Camilla de Lucas e João Luiz também desistiram. Ficaram apenas Fiuk e Rodolffo contra Arthur e Projota. Projota chegou a dizer que só sairia dali líder. No entanto, a dupla desistiu pouco tempo depois.