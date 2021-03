Gilberto Reprodução

Publicado 12/03/2021 08:31 | Atualizado 12/03/2021 08:56

Rio - A equipe que administra as redes sociais de Gilberto enquanto o brother está confinado no "BBB 21" fez uma postagem, na madrugada desta sexta-feira, para defendê-lo das últimas críticas dos telespectadores. Além de admitir que o economista teve posicionamentos errôneos no jogo eles revelaram que o medo de rejeição dele é consequência de tantos anos "escondendo sua sexualidade".

"O Gil sempre teve muito medo da rejeição (por isso ficou anos escondendo sua sexualidade) e, mesmo assim, se expor no 'BBB' foi um dos seus maiores atos de coragem. Temos consciência dos erros do Gil e ele também. Ainda hoje admitiu que o seu maior erro foi não ter conversado com a Juliette antes dos outros. Todo mundo ali já errou, seja na primeira semana ou no dia de hoje", começou a postagem.

"Lidar com uma possível rejeição após demonstrar o verdadeiro Gil acaba o desestabilizando. Esse jogo e muito difícil e por aqui a gente só torce e reza muito para que Gil volte a ser o que ele sempre foi! Torcemos para que toda essa exposição não o feche, queremos ver o Gil que conhecemos, que ri do seu próprio caos, mas que também sente o medo de ser rejeitado", continuou.

"Gil, desejamos que você lide com esse momento do jogo com muita leveza como nesse primeiro vídeo e também sem medo de ser aquilo que você faz de melhor: SER VOCE!", finalizou a equipe do brother nas redes sociais