João Luiz e Fiuk conversam sobre evolução durante a prova do líder Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 10:04

Rio - João Luiz e Fiuk falaram sobre teoria da evolução, vacina e ufologia durante a prova do líder, na madrugada desta sexta-feira. Durante uma pausa da prova, Fiuk perguntou a João Luiz. "Acredita que a gente é evoluído?". O professor de geografia disse que sim e afirmou que o corpo dos humanos tem mudanças correspondentes ao tempo.

"Acredito que existiu um processo de evolução. Não é à toa que temos resquícios no nosso corpo que são frutos desse processo de seleção natural, inclusive o siso. E você?", perguntou João Luiz. "Eu penso outras coisinhas", afirmou Fiuk. João Luiz, então, tentou se aprofundar no papo e Fiuk disse "As pessoas não conseguem pensar em nada além".

"Isso não é fruto da evolução, é fruto do meio social. Eu duvido de tudo. Duvido que tenhamos vindo do macaco, acredito que somos o macaco", explicou Fiuk. João Luiz afirmou que não vê motivos para duvidar de estudos científicos.



"história é fruto de um monte de estudo. Um monte de tempo a gente viveu tomando vacina normalmente. Quando a gente vê as pessoas negando a eficiência de uma vacina, por exemplo, é um movimento anticiência", disse o professor.

Fiuk voltou a questionar João. "Sim. Nesse casso da ciência e ufologia, tem como a ciência negar a ufologia?". João chegou a iniciar sua resposta, mas a câmera mudou de posição e não foi possível mais ver a conversa.