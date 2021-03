Carla Diaz e Arthur no BBB 21 Reprodução/Globo

Por Juliana Pimenta

Publicado 12/03/2021 16:21 | Atualizado 12/03/2021 16:21

Rio - A conturbada relação de Arthur e Carla Diaz, no 'BBB 21', ganhou mais um capítulo que está dando o que falar. Após voltar, por decisão do público, de um paredão falso, a atriz decidiu dar mais um chance ao relacionamento com o crossfiteiro. Mas poucas horas após o reencontro do casal, Arthur já decepcionou os - poucos - que torcem por um final feliz para a dupla.

Durante a prova do líder desta última quinta-feira, após mais de cinco horas do início da atividade, Carla começou a passar mal, avisou aos colegas que estava sentindo que ia desmaiar e deitou no chão. Nesse momento, Juliette, Thaís e Viih se prontificaram para ajudar a atriz. A poucos metros de Carla, Arthur se limitou a olhar a cena e chegou até a virar de costas para a namorada enquanto ela era acudida. Nas redes sociais, a aparente indiferença do rapaz deixou os espectadores do reality indignados e o nome do crossfiteiro foi um dos assuntos mais comentados do dia.

Mesmo assim, Carla não pareceu se importar tanto com mais esse vacilo do boy. Enquanto isso, o público não esquece das atitudes do rapaz. E como "o Brasil tá vendo", separamos outros 5 momentos um tanto quanto polêmicos de Arthur no jogo.

1) Interesse por Carla. No começo da edição, Arthur demonstrou interesse por Thaís. Mas a participante, por sua vez, se encantou com Fiuk. Aí sim, após ser descartado pela dentista, que Arthur começou suas investidas em Carla. Por isso, muitos fãs do programa entendem que Arthur não queria ficar com Carla tanto assim, mas que ela foi sua segunda opção para não ficar sozinho na casa.

2) Distanciamento. Após indicar Rodolffo e Fiuk ao paredão, Carla ficou visada por boa parte da casa, que inclusive a tinha como opção de voto. E, a partir do momento em que a barra pesou para a atriz, Arthur começou a se distanciar dela. Em sua defesa, o crossfiteiro alega que não queria atrapalhá-la no jogo. O timing para a decisão, no entanto, intriga quem acompanha o reality.

3) Despedida. Ao ser eliminada, Carla recebeu o carinho dos colegas de confinamento em sua saída, que a abraçaram e confortaram após ouvir seu discurso de eliminação. Na ocasião, no entanto, o público sentiu falta de um carinho especial de Arthur, que não deu um último abraço e nem a mala de Carla carregou durante a despedida.

4) Indiferença. Após a eliminação de Carla, muitos dos participantes começaram a falar mal da atriz na casa. O que incomodou o público é que Arthur não defendeu a atriz enquanto ouvia os comentários maldosos dos colegas de confinamento. Aliás, a defesa de Carla não era feita nem quando ele era diretamente envolvido na história, como no caso da indicação feita pelo líder Rodolffo.

5) 'Partiu'? Após uma declaração apaixonada, em que Carla pede que o parceiro seja seu companheiro "no jogo e no amor", o crossfiteiro respondeu com um aperto de mão e um "partiu". A reação, mais uma vez, pouco empolgada, revoltou os fãs do casal.