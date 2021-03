Sarah e Gilberto reprodução da TV Globo

Rio - Após deixarem a prova do Líder, na madrugada desta sexta-feira, Sarah e Gilberto conversam sobre suas atitudes no jogo no quarto Cordel, do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. "A gente era muito querido pelo público, e a gente colocou os pés pelas mãos.", disse o doutorando em economia. A consultora de marketing concordou com ele. "A gente não pode ficar julgando assim. A gente fez com os outros o que fizeram com a gente.".

O pernambucano deixou claro que as atitudes deles mudaram, sim, e que não pretende mais julgar ninguém. "Não foi de início, foi de uns 3 dias para cá, por conta das circunstâncias. Agora é parar de fazer isso, todo mundo merece uma segunda chance, todo mundo merece ser abraçado e pessoa não julgando pessoa. O jogo tudo bem, mas a pessoa não."

Sarah deu razão ao amigo e lamentou que o comportamento de alguns participantes tenham se assemelhado com o de outros que já deixaram o programa. "Exatamente, que foi o que a gente viu, por exemplo, o Nego Di e a Karol, gente não julgou a pessoa deles, não foi a pessoa, foi o jogo. Deixa o público decidir.".



Gilberto voltou a temer a rejeição do público de fora da casa e Sarah tentou confortá-lo. "Tem tempo para mostrar que a gente é legal. Foi até bom a Carla ter ido para esse Paredão, porque a gente poderia continuar errando. A gente nunca passou por um jogo como esse, estamos aprendendo participando dele".

Durante o bate-papo, os dois ainda falaram sobre o afastamento com Juliette. "Reconhecer o erro é parte do processo. Pedir desculpa, pedir perdão é outra parte. Vou até pedir perdão a Juliette por tê-la julgado.", comentou Gil. Sarah concordou: "Eu também vou. Principalmente a Juliette, que é uma pessoa que a gente sabe que ela gosta muito da gente."

O pernambucano, então, finalizou: "A gente se deixou levar pelo turbilhão de coisas. Eu fui pelo sentimento. De fato, me magoou, ela ficou repetindo o tempo inteiro que a gente deixou ela de lado. Só que aí, quando a gente se magoa, a gente olha tudo como ruim porque tá magoado, então a tendência é a gente contaminar nossa visão pra tudo que a pessoa faz. O que ela faz a gente vai olhar por outro lado. Eu vou pedir perdão, vou me perdoar e vou seguir".

