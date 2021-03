Hemilly Bellon, ex-namorada de Arthur Picoli, e Carla Diaz reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:15

Rio- Ex-namorada de Arthur, do 'Big Brother Brasil 21', Hemilly Bellon respondeu algumas perguntas dos internautas através do Instagram, nesta sexta-feira. Uma delas foi sobre as comparações entre ela e Carla Diaz, atual affair do instrutor de crossfit.

"Eu acho que existem algumas semelhanças, como o modelo de óculos parecido, a cor do cabelo, mas não acho igual não", comentou a digital influencer, que rebateu o comentário de que ela 'dá de 1000 x 0' na atriz. "Não acho. Acho que cada um tem sua beleza. É muito ruim ficar comparando as pessoas. Acho que ela tem a beleza dela e eu tenho a minha beleza."

Em outro momento, a loira contou que não sente ciúmes de Arthur. "Não sinto nada pelo Arthur, pelo o amor de Deus. Nada". Sobre o comportamento do ex-namorado no jogo, Hemilly avaliou: "A minha opinião agora é que ele realmente não está se ajudando. E eu fico muito triste com isso porque eu sei que ele tem o coração bom, porém ele não se ajuda, realmente ele está falando muita merda. infelizmente."

A digital influencer também confessou que ficaria em dúvida caso fosse convidada para participar de um reality show. "No mundo que a gente vive, as pessoas não têm empatia, tem muito ódio, eu acho. Qualquer coisa que a gente fala está cancelado".