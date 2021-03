Por O Dia

Publicado 12/03/2021 17:52

Rio - Fiuk deu o sangue na prova do líder ao lado de Rodolffo, no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, na manhã desta sexta-feira. No entanto, o cantor comentou que está sentindo muita dor em seu corpo e que mal consegue andar. "Dói o joelho de um lado, o dedo no outro. Apoio a mão, dói", reclamou.