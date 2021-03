Viih Tube e Carla Diaz reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 20:10

Rio - A volta de Carla Diaz do paredão falso mexeu muito com Viih Tube. Nesta sexta-feira, a youtuber procurou a atriz para conversar na área externa do 'Big Brother Brasil 21' e foi às lágrimas. "Não consigo dormir, não consigo fazer nada. Te magoei muito. Você nunca duvidou de mim, e eu duvidei desde o início do Paredão. Fiquei duvidando de você. Teve a oportunidade de me colocar no Paredão, de fazer um monte de coisa e não fez...Me perdoa por ter magoado. Do fundo da minha alma, do meu coração".

A loira ainda continuou seu desabafo: "Não estou conseguindo me perdoar para ter um dia o seu perdão apenas. Não quero ficar forçando. Você é muito paciente, coerente e calma. Não sei como você consegue aqui dentro. Eu fui muito fraca".

Carla Diaz ouviu atentamente o pedido de desculpas de Viih e tomou sua decisão. "Eu te perdoo". No entanto, a atriz deixa claro que ficou muito magoada com o que viu no quarto secreto. "Não foi fácil ver tudo o que eu vi. Foi a minha maior alegria, benção, porém foi uma das piores sensações da minha vida. Depois de 24h, 48h, as pessoas ainda estavam falando sobre mim de uma forma cruel e desnecessária", disse ela, que continuou: "Acho que a sua imaturidade fez você agir dessa forma e por conta de um desespero..."

Após se entenderem, Carla contou para Viih como se sentiu no programa, principalmente depois de ouvir os comentários sobre ela no Jogo da Discórdia. "Muito ruim ser apontada, julgada num ao vivo. O fato do menino não ter me dado o colar do Anjo...eu que sou a culpada? Eu que fui desleal?", disse ela, fazendo referência a decisão de Arthur, que deu a Imunidade para Projota e não para ela.

A atriz voltou a dizer que não curtiu os comentários feitos em relação a ela, enquanto estava no quarto secreto, e pontuou: "Aguentei e eu sou muito forte pra aguentar muito mais. Não é à toa que eu estou aqui. Voltei com muito olho aberto..."



Viih concordou com a loira: "Você voltou com muito brilho. Eu realmente duvidei de muita coisa, você ouviu..."