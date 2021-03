Sarah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 20:48 | Atualizado 12/03/2021 20:52

Rio - Após pedir perdão para Carla Diaz, nesta sexta-feira, Gilberto foi desabafar com Sarah. Na área externa do Big Brother Brasil 21, o doutorando em economia disse que a atriz usou palavras duras com ele e que, por isso, está se sentindo pior. A consultora de marketing digital aconselhou o amigo. "Não deixa ela pirar sua cabeça também, a gente sabe que a gente errou e dá tempo de consertar". O pernambucano comentou: "Ela falou que foi muito feio de assistir, fiquei pensando de como passou...". A loira tentou tranquilizá-lo. "Calma que isso é interpretação dela".

Diferente de Gil, Sarah revelou que pode até conversar com Carla para se desculpar, mas não vai atrás dela para fazer isso. "O que você fez de ir lá conversar com ela eu não vou fazer. Só se ela estiver sentada aqui do meu lado. Eu não gosto de conversar, ainda mais quando não tenho opinião formada. Não vou nem na psicóloga", disse ela, que continuou: "Eu entendo que o nosso erro foi jogar demais e esquecer da vida, mas o programa nos leva a isso. A gente julgou pessoas e a gente está errado nisso. mas se todo mundo ficar alegre aqui dentro, não tem jogo. A única pessoa que me interessa conversar de fato é com a Juliette, porque com ela eu me importo".

O bate-papo entre os dois continuou. O pernambucano confessou a amiga que pensou em pedir para Fiuk, o novo líder, indicá-lo ao paredão. "Não vou fazer isso, mas eu estava mal. Não vou me punir mais, não, já me puni demais", disse ele. A loira aconselhou Gil e disse que dá tempo de eles mudarem seus comportamentos no reality. "Erramos, falamos bosta, fizemos bosta, mas estamos aí, a gente consegue limpar bosta. É igual neném, sabe quando neném tem caganeira e a bosta vem aqui? Foi o que aconteceu com a gente." Gil se divertiu com a comparação de Sarah.