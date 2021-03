Carla Diaz suspeita que Sarah tenha dado em cima de Arthur durante a festa do líder Reprodução / Globoplay

Por O Dia

Publicado 13/03/2021 09:36

Rio - Carla Diaz conversou, na madrugada deste sábado (13), com Camilla de Lucas e João sobre uma movimentação de Sarah para cima de Arthur na festa do líder Rodolffo, que afirma ter visto enquanto estava no quarto secreto.

"Eu estou viajando ou a Sarah deu em cima do Arthur?", a sister questionou na área externa da casa. João e Camilla logo negaram as suposições de Carla, que continuou suspeitando do comportamento de Sarah. "Eu estou falando bem sério. Eu vi isso".

"Eu não vi", foi a resposta de Camilla de Lucas. João ainda perguntou se Carla assistiu a cena ou ouviu algo que levantou as suspeitas da sister.

"Eu estou falando pelo que eu vi mesmo. É que eu sou muito lenta", a sister afirmou.

João encerrou dizendo não ter visto nada como Carla suspeita entre Sarah e Arthur. "Amiga, eu não vi nada. Sério mesmo".