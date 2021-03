Carla Diaz chama Arthur para dormir com ela e ele recusa: ’Vou dormir no chão’ Reprodução / TV Globo

Publicado 14/03/2021 08:18

Rio - Carla Diaz chamou Arthur para dormir na cama com ela após a festa do "BBB 21", na madrugada deste sábado, e acabou levando um fora. "Vou dormir no chão", disse o crossfiteiro. Carla, então, aproveitou para fazer uma piadinha. "Vai dormir no chão? De conchinha com o Projota?", perguntou.

"Não", rebateu Arthur, que também convidou Carla para dormir com ele. "Se quiser dormir no chão, está convidada", disse. Ele também explicou que acha a cama muito quente. "Dormir naquela cama quente não dá, sério. Dormir no chão é de boa e é refrescante", disse o rapaz.

Mais cedo, Arthur já tinha dito a Projota que Viih Tube vai apresentar amigas a ele quando o reality show acabar. Projota, então, deu uma bronca no amigo. "Mano, cala a boca", disse o rapper.