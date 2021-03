Tiago Leifert Reprodução TV Globo

Rio - Tiago Leifert deu uma alfinetada em Carla Diaz durante a edição do "BBB 21", na noite deste sábado. Após a edição mostrar a atriz criticando Gilberto para Camilla de Lucas, João Luiz, Juliette e Fiuk, Tiago relembrou um momento em que Carla também não demonstrou sinceridade com o economista.

"Ela tem todo o direito de ficar magoada, mas ficou faltando só um pedaço. Há algumas semanas a Carla colocou o Gilberto no monstro e o Lucas, colocou os dois. Ela colocou o Gilberto no monstro seguindo um plano do Projota para que o Gilberto não atendesse o big fone e fosse ao paredão naquela semana. Então esse pedaço que magoou muito o Gil, ele inclusive falou isso pra ela outro dia, falou que votaria nela por causa disso, ficou faltando", disse o apresentador.

Tiago afirmou que é importante mostrar os dois lados para que o público possa ter uma visão mais ampla dos acontecimentos. "É importante que vocês saibam. O jogo é dela, mas aqui fora a gente tem que sempre lembrar", afimrou.