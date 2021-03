Carla Diaz participou de ’Voa’, single do EP de Beni Falcone Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/03/2021 13:06 | Atualizado 14/03/2021 13:07

Rio - Beni Falcone, melhor amigo de Carla Diaz, se revoltou com Arthur, interesse romântico da atriz no "BBB 21", durante a festa deste sábado. Em conversa com Projota, Arthur disse que tinha interesse em conhecer amigas de Viih Tube e ainda recusou um convite para dormir na mesma cama que Carla.

"Babaca. Infantil. Falso. Traíra. Idiota. Ridículo. Duas caras. Otario. Pela saco. Otario. Otario. Otario. Eu espero que a Carla te dê um chute assim que souber quem você é de verdade. Pela saco. Otário", escreveu Beni nas redes sociais.

Carla Diaz e Beni Falcone são amigos desde que participaram juntos da novela "Rebelde". Em 2020, Carla gravou uma participação no single "Voa", do EP, de Beni.