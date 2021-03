Arthur xinga Fiuk: ’Ódio da voz dele’ Reprodução / TV Globo

Publicado 15/03/2021 09:51 | Atualizado 15/03/2021 10:00

Rio - Arthur levou a indicação de Projota ao paredão pro coração. O crossfiteiro ficou mais irritado até que o próprio Projota e xingou Fiuk de todos os nomes possíveis e imagináveis, na noite deste domingo. "Cu**. Faço questão de tocar o terror na festa dele quarta, moleque mimado da porra, se fo**", disse Arthur, que também disse que Projota não deve ser eliminado.

Projota também ficou chateado. "Se eu ficar, meu primeiro compromisso vai ser tirar ele. Vou sair empurrando ele", disse o rapper. Arthur, então, continuou ofendendo Fiuk. "Ele é burro, sonso do car**. Ele foi na única pessoa que não votaria nele aqui dentro agora, é um idiota, cu**, pipoqueiro do car**, mimado, bosta. Estou com ranço da voz desse moleque, ódio da voz dele", disse o rapaz.

Vele lembrar que assim que chegou no programa, Arthur se mostrou interessado por Thais, que nunca deu a mínima bola para Arthur. A dentista desde o início demonstrou interesse em Fiuk. Parece que Arthur ainda não superou a rejeição.