Gilberto e Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 16:30

Rio - Gilberto, Juliette, Viih Tube, Sarah e Caio fizeram as contas sobre o tempo de permanência na casa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, durante uma conversa no quarto Cordel, na tarde desta segunda-feira. O fazendeiro comentou: "Sete semanas ainda, Nossa Senhora". "É assim mesmo a vida, chegamos, já estamos com a oitava semana garantida, o jogo ainda é muito aberto, ninguém tem certeza de nada", disse Gilberto.

fotogaleria

Publicidade

O doutorando em economia, então, relembrou a edição passada. "Eu lembro quando o Pyong falava pro Prior (BBB20): 'Você vai sair, você vai sair', é muito pesado você ouvir isso, quando você vai e não sai, a cara da pessoa (ele faz cara de espanto). Eu mesmo digo pra mim mesmo que você sai, ai não saio e eu fico surpreso".



Juliette opinou sobre o jogo de Pyong e relembrou a confiança que ele tinha. "É por isso que importante não cravar algumas coisas aqui dentro", comentou Gilberto, que continuou: "Dizer : 'Você vai sair", ouvir isso dói". A advogada se explicou: "Ás vezes que eu falei para você eu disse que eu achava por mim e não pelo jogo", esclareceu ela, fazendo referência a conversa que eles tiveram onde ela disse que se ele fosse ao Paredão ele seria eliminado. "Mas doeu você me dizer aquilo ontem", confessou o pernambucano.



A sister afirmou que foi sincera: "Se fosse nesse momento, você correria risco, mas eu senti, só que eu não estou vendo o que as pessoas estão falando".



Pequena discussão na lavanderia

Publicidade

Um pouco mais tarde, Gilberto e Juliette voltaram a conversar sobre a relação deles na lavanderia. "Se tem uma pessoa que não é sua adversária aqui sou eu, eu estou percebendo que você esta entrando no modo defensivo comigo", destacou a advogada.

Gil negou e a paraibana contou o que estava sentindo. "Gil, a gente acabou de brigar, estou sentindo que você esta na defensiva". O pernambucano tentou se defender. "Eu senti que era você. Eu não quero isso, eu não estou preocupado com isso não. Eu quero aproveitar, voltei da bate e volta ontem graças a Deus". Juliette, então, alertou o doutorando em economia: "Não quero entrar nesse modo, não sou sua adversária. Não quero discutir com você, mas se você quiser vai ter".