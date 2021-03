Carla Diaz reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 16:58

Rio - Carla Diaz está bolada com o comportamento de Arthur. Na noite da última segunda-feira, ele se irritou com um apelido carinhoso da atriz. Já na manhã desta terça-feira, ela se aborreceu com o comportamento do instrutor de crossfit após acordar. Triste, a loira desabafou com João Luiz na área externa do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, e ainda lembrou que viu do Quarto Secreto o brother comentar com Gilberto e Sarah que ela o havia chamado de oportunista.

"Depois disso, eu vi Gil e Sarah metendo o malho o mim na televisão. Aí eu fiquei meio assim. Depois eu fui perguntar a ele. No papo que a gente teve, ele falou assim, quando a gente saiu do quarto: 'Toda vez você faz assim'. Sentamos nos sofás e eu disse que não estava entendendo. E outra, eu disse: 'É falso'. Ele: Mas eu estou jogando, você acha que eu estou ali fazendo o que?'. Eu estou vendo que ele está muito estressado e só querendo jogar", comentou Carla, que continuou: "Coisas bobas, estão sendo deixadas de lado, tipo um carinho, ir atrás".

João Luiz comentou: "Não conversa, uma brincadeira...". A atriz concordou. "Exatamente, mas isso, no coletivo, isso está rolando, porque ele está se sentindo mais solto. Você conseguiram acolher ele mais, só que eu estou com essa certa dificuldade. Para mim, hoje, foi essa confirmação". O professor de geografia complementou: "Na frente de todo mundo".

Carla, então, falou para o amigo sobre a situação que aconteceu com ela e Arthur na manhã desta terça. "Parece que eu estou mendigando. Aí ele olhou para mim. Eu acordei, fizemos o Raio-X, voltei a dormir, no que ele entra no quarto, eu acordei no susto. Falei assim: 'Eu fiz o Raio-X?'. Eu não lembrava. Para mim era sei lá. Aí ele entra daquele jeito, mudo e calado, aí no que ele estava saindo, eu falei: 'Nossa, Arthur, bom dia para você também. Ele: 'Está todo mundo dormindo'. Mas custa? É o mínimo".



João Luiz quis saber: "Ele faz isso só perto das pessoas?". A loira negou: "Não, não tem critério. Ele está estressadinho. A gente, quando está estressado, a gente dá umas patadas em quem a gente está mais próximo. Tipo eu e minha mãe, normal, a gente entende. Mas aqui eu não sou saco de pancada. E eu não estou aguentando".