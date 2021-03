Projota reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 19:55

Rio - Parece que Projota está inseguro para o resultado do paredão, em que disputa com Thaís e Pocah, nesta terça-feira. Sozinho na área externa da casa, o rapper avaliou sua situação.

fotogaleria

Publicidade

"Será que é normal, será que é comum a gente pensar que vai sair quando vai chegando perto da hora? Da outra vez foi assim também. Tô achando que vou sair. Difícil, eu quero muito ficar", disse ele.

O cantor continuou: "Eu to esperando uma resposta desde a primeira semana aqui. Sempre fica no ar uma névoa, não diz se existe um caminho certo. E hoje essa resposta vem tá ligado?! Mas to com muito medo de que a resposta seja a de que eu estou errado o tempo todo".