Pocah, BBB21, big brother brasil Reprodução/divulgação/Globo

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 21:10 | Atualizado 16/03/2021 21:15

Rio - Pocah deu alguns detalhes sobre sua vida sexual durante um bate-papo com Carla Diaz, no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta terça-feira. "Eu sou ninfomaníaca, tenho sérios problemas", comentou a cantora, que continuou: "Quando eu falei que ia vir para cá, me perguntaram: 'Como você vai ficar sem isso?' e eu só falei: 'Eu vou ficar".

fotogaleria

Publicidade

A atriz, então, explicou sua situação com Arthur Picoli. Os dois já movimentaram o edredom algumas vezes durante o reality. "Quando o Arthur vem querer visitar outras áreas, eu saio dando tapa porque não dá, não dá para deixar começar", destacou a loira. Pocah desabafou: "Não conseguiria conhecer meu boy aqui".



A funkeira, que disputa o paredão com Projota e Thaís, revelou o que fará se sair da casa mais vigiada do Brasil na noite desta terça. "Eu não quero sair, mas se eu sair, vou dar muito hoje".