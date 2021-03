Sarah e Juliette Reprodução/Globo

Por iG

Publicado 17/03/2021 12:59 | Atualizado 17/03/2021 13:06

São Paulo - Juliette e Sarah estavam sentadas na área externa do "BBB 21" quando a advogada comentou que está achando a consultora de marketing "muito estranha". Sarah respondeu dizendo que está cansada. "Cansada de todo mundo aqui, cansada de tudo que está acontecendo", disse.

Sarah então fala que "todo mundo vai muito para onde convém, onde está mais fácil". Juliette responde dizendo que a sister anda distante dela. "A gente tem um jeito diferente de tratar as situações, o meu, por exemplo, é conversando", afirmou.

"Todas as vezes que você quiser conversar, todas as vezes que quiser entender, que não está claro alguma coisa da minha parte, você sabe que pode chegar e conversar comigo", disse Juliette.

"Se você quiser e se sentir à vontade de conversar qualquer coisa comigo, você sabe que sempre pôde. Eu gosto muito de você. Tudo o que a gente viveu aqui, para mim, foi verdadeiro. E real, discordamos em várias coisas e a gente sempre se resolveu", disse a advogada. Ela também disse que se magoou com Sarah.

"Me magoei com algumas coisas suas e você deve ter se magoado com algumas coisas minhas. Eu estou vendo que você não está bem com você, com as situações. Antes de te falar o que estou sentindo, eu quero lhe perguntar se você quer me dizer alguma coisa", disse.

A consultora de marketing responde que não quer falar sobre e Juliette segue: "Você já sabe minha situação com Gil, já sabe que antes da Carla voltar já estava complicado pelas minhas discordâncias e pela falta de escuta. Ele não aceita que eu pense diferente", afirmou.

Sarah interrompe e diz que Juliette também é assim. Mas a advogada responde que a diferença é que ela tenta. "Eu dou a oportunidade da pessoa me explicar o que aconteceu. Eu vou julgar os outros? Vou. Fazer um monte de besteiras? Vou. Mas eu, pelo menos, quero não fazer. E eu noto que o Gil faz e quando eu falo, ele se irrita. Ele pede desculpas e faz de novo", disse.

A conversa segue e a advogada comenta que está distante de Sarah porque respeita o processo alheio. "Não é porque eu não gosto de você ou porque eu acho você uma pessoa ruim, má. Não acho isso dele, você sabe que eu não acho. Eu sei como começou minha aproximação com ele e sei como começou a minha aproximação com você. Quando estávamos muito próximos, discordávamos de alguns pontos e sempre conversamos", disse.

Juliette também comentou sobre a saída falsa de Carla Diaz. "Quando ela saiu, eu continuei ao lado de vocês. Só que simultaneamente a isso, a minha atitude de discordar fez o Gil se afastar muito de mim porque ele era mais próximo. Você junto com ele porque você é mais próxima dele. Vocês pararam de conversar comigo sobre algumas coisas, lembra?", disse.

Sarah discordou. "Você falou que a gente parou de conversar de jogo com você. Eu não percebi, de verdade. Eu estou sendo sincera. Eu não vou concordar porque eu não percebi isso aí". Juliette diz ter notado o movimento e Sarah acrescenta: "Eu, Sarah, o que parei de conversar com você foi sobre Carla e não sobre jogo. Porque foi o ponto que eu vi que a gente discordava e eu falei: 'não vou falar sobre isso porque a gente vai discordar e vai acabar brigando. E é uma coisa que não precisa'. Esse ponto parei de falar contigo, o resto, para mim, eu não tinha parado de falar", disse.