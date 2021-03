Pocah coloca Arthur contra a parede e pergunta: ’Carla Diaz ou putari*?’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 08:52

Rio - Pocah colocou Arthur contra a parede na festa do líder na madrugada desta quinta-feira. O crossfiteiro disse que Carla Diaz, com quem ele vive um romance, o odeia. Pocah, então, perguntou o que ele sente de verdade pela atriz.

fotogaleria

Publicidade

"Eu gosto dela, mas não queria. Não queria gostar dela. Porque eu queria ir pra minha casa de boa e f*da-se, pegar todo mundo. É isso, eu queria isso", disse o rapaz. Pocah pediu para o brother ser mais claro e perguntou se ele quer ou queria isso. Arthur disse que não queria ter sentimentos por Carla.

"Você quer ficar com ela ou quer pegar todo mundo? Se você quiser pegar todo mundo, eu vou falar tudo bem, tá tudo certo, tem um monte de b***** lá fora e você pega quem você quiser. Mas se você quiser ficar com a minha amiga e levar ela a sério e ser levado a sério, eu vou te apoiar e ficar ao seu lado no que você precisar. Mas é uma escolha, ou trepa ou sai de cima. É agora, senão quem não vai mais querer essa p*rra sou eu, eu vou falar: 'Vai tomar no c*, vai comer todo mundo lá fora e f*da-se'", disse Pocah.

Publicidade

Arthur continuou hesitando e Pocah o colocou contra a parede. "Não tem essa de queria. É agora, tem duas opções. Carlinha ou p*taria. Tá pensando muito", disse a funkeira. "Eu preciso falar? Se pra mim, fosse fácil responder, eu escolheria p*taria. Não é fácil", disse Arthur. Pocah continuou pressionando o rapaz, até que ele respondeu que quer ficar com Carla. "Aquela coisa de 1,53 m. Aquela coisa maravilhosa. Aquela mulher maravilhosa".