Por Juliana Pimenta

Publicado 19/03/2021 09:00

Rio - Os confinados do 'BBB 21' podem até hesitar, mas Juliette Freire é, sem dúvidas, uma das protagonistas desta edição. A paraibana divide opiniões e torcidas a cada decisão que toma dentro da casa. A trajetória conturbada no reality, por sinal, reflete na percepção do público, que a mantém como favorita, mas com ressalvas. Para começar, Juliette já entrou no programa como uma das mais queridas da edição, ganhando imunidade na primeira semana.

Só que essa maré mudou bem rápido. Assim que se encontrou com os outros imunes, Juliette se apaixonou - platonicamente, segundo ela - por Fiuk e incomodou os recém-conquistados fãs por seu jeito pegajoso. Mas, se tratando de Juliette, a situação logo mudou mais uma vez. Já na semana seguinte, a maquiadora começou a sofrer ataques dentro da casa por diversos - ou quase todos - os participantes, mas principalmente por parte de Lumena e Karol Conká. A movimentação fez o público se solidarizar com a sister que voltou a ser queridinha.



E assim tem sido: a cada semana os posicionamentos de Juliette confrontam o público, que até tenta mudar, mas torna a colocá-la como favorita ao prêmio. Reveja os três últimos momentos que influenciaram na imagem que a paraibana vem construindo na casa.



- Apoio a Carla Diaz. Aliada a Projota, Arthur e Pocah, Carla Diaz foi alvo da casa nas duas últimas semanas, sendo inclusive indicada ao paredão. No entanto, mesmo não sendo tão próxima da atriz no jogo, Juliette se solidarizou com a sister e prestou apoio no momento delicado. A movimentação imprevista incomodou parte da casa - e do público -, mas com a volta de Carla do Paredão Falso, a advogada entendeu que tomou a decisão certa.

- Briga com Lumena. Apesar da discussão com Lumena ter acontecido há várias semanas e a psicóloga já ter sido, inclusive, eliminada do jogo, o assunto voltou à tona na última semana. De acordo com uma fofoca espalhada por Gilberto e Sarah, Juliette se aproveitou para sair como vítima da situação. Tanto dentro quanto fora da casa, as opiniões sobre a atitude da sister se dividem.



- Alfinetada em Lucas. Na última quarta-feira, na Festa do Líder, Juliette disse que Lucas Penteado estava "confuso" em relação aos seus flertes na casa. De acordo com a equipe de Juliette, a sister teve a intenção de dizer que o rapaz queria ficar com Kerline, mas logo mudou de ideia e preferiu Gil. Para boa parte do público, no entanto, a fala sobre confusão alerta para o preconceito com pessoas bissexuais, a bifobia.



E se a maioria do público definiu, pelo menos por enquanto, Juliette como sua favorita, os famosos não ficam muito atrás. Luan Santana foi uma das celebridades que demonstrou carinho por Ju. "Oi adm, sei que a dona da conta não tá podendo falar, mas depois da final, avisa ela que tem DM", escreveu o sertanejo no Twitter. A cantora Giulia Be, que chegou a ser convidada para participar do reality show, também brincou sobre o carinho com a paraibana. "Eu devia ter ido só pra poder conhecer e ficar amiga da Juliette juro mas vou esperar ela sair e convidar pro feat", disse, propondo uma participação musical. Além deles, famosos como Cleo, que está com o irmão Fiuk na disputa, e Bruno Gagliasso também comentaram sobre a força da participante.