Por O Dia

Publicado 19/03/2021 09:03 | Atualizado 19/03/2021 09:41

Rio - Nego Di não para de causar fora do "Big Brother Brasil 21" também. Nesta quinta-feira, o humorista do Rio Grande do Sul contou, em entrevista ao "Bate Boca Brasil", no YouTube, que o reality não possui qualquer psicóloga para atender os participantes confinados na casa.

“Não tem psicóloga lá. Aquela psicóloga do confessionário não existe. É uma pessoa da produção deles, não é nenhuma psicóloga”, revelou o humorista ao canal do YouTube. A afirmação contraria informações ditas pela produção do programa, que já citou, em diversas ocasiões, o atendimento psicológico oferecido aos brothers durante confinamento.