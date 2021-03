Projota conta o motivo de não comer queijo Reprodução

Rio - Projota participou do programa "Mesa BBB" e contou o motivo de não comer queijo. O cantor afirmou que ficou traumatizado por conta de uma experiência ruim com o alimento na infância.

"Quando eu tinha uns 4 anos, eu tenho a lembrança que eu sempre comia queijo minas com meu pai e gostava. Mas um dia ele me deu queijo branco, comi o queijo branco e depois me deu para experimentar uma fatia de queijo prato. Quando eu comi, vomitei. Não gostei, foi muito forte. Acho que esse trauma me fez não querer comer queijo", disse o rapper.

Ele contou, inclusive, que já tentou voltar a comer queijo mas não conseguiu. "ais tarde, no mesmo dia, tentei comer o queijo de novo e não consegui, não gostei. Depois, todas as vezes que tentei, não gostei", lamentou.