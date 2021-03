Sarah reprodução da TV Globo

Publicado 19/03/2021 20:56

Rio - Após ganhar a prova de resistência com Gilberto nesta sexta-feira, Sarah revelou para o amigo que pretende se afastar de Rodolffo e Caio. "Vou te falar uma coisa: Eu gosto muito do Rodolffo e do Caio, mas eu acho que vou me distanciar deles na próxima semana. Essa semana não, porque eu acho muita cara de pau. Eles fazem umas coisas no jogo que não tem nada a ver com a gente. E acaba que a gente paga o preço", disse a loira.

O pernambucano concordou com ela. "Eu não estou culpando ele, mas na conversa da gente ele falou: 'Ah, não. Você falou do negócio, não tem problema...'. Não vou mentir, sou 'Maria vai com as outras'... Eu não estava com vontade...".



A brasiliense, então, se explicou: "É isso que estou falando, eu já estou acostumada, falei até com minha mãe que em Prova de Resistência o que eu ia conseguir fazer era controlar o xixi. Só que você fica com amigos que pensam diferente, você vai ficar com isso na cabeça. Por mais que eu adore eles, eu acho que pode ser ruim para gente, em algum momento".



Gilberto avaliou a situação. "Se eu tivesse com Juliette até o final, não sei. Mas troquei com ele, ele ficou brincando... Mas assim... Tirando onda. É algo que a gente vê os amigos fazendo, então não tem problema". Sarah ressaltou: "Eu gosto muito deles, mesmo, quero levar os dois para a minha vida, são pessoas maravilhosas, mas a gente tem que pesar, pensar no jogo. Aqui pesa. Até estava pensando em não levar eles pro VIP, só que eu acho que se eu fizer isso, vai ser contra eu sou. Não tenho coragem de virar as coisas para eles já".