Por O Dia

Publicado 20/03/2021 14:49

Rio - Arthur relembrou uma pequena confusão que fez ao conhecer Karol Conká no início do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, durante uma conversa com Gilberto, João Luiz, Sarah e Thaís no quarto cordel, neste sábado.

O instrutor de crossfit revelou que não sabia quem era a rapper. "Sabe a Pepê e a Neném? Eu pensei que era uma delas quando eu cheguei", confessou. Thaís e Sarah de divertiram com a situação. "É muito diferente!", comentou a brasiliense.

O Arthur falando que achava que a Karol Conká era uma das irmãs Pepe e Neném, manooo (???) kkkk #bbb21 pic.twitter.com/ztsy88zXoh — NEI (@neileitte) March 20, 2021

Arthur também comentou que era era fã do Fiuk e "queria ser ele" durante a temporada Malhação ID. A dentista relembrou o personagem do ator e disse que torcia para que ele ficasse com a protagonista. "Eu quero ser essa sereia", afirmava ela.

Vale lembrar que no primeiro dia do programa, o instrutor de crossfit falou com Projota sem saber quem ele era. "Te conheço de algum lugar", disse ele na ocasião.