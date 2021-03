Sarah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 18:06 | Atualizado 20/03/2021 20:04

Rio - Sarah revelou com quem formaria casal durante uma brincadeira no quarto do líder, do 'Big Brother Brasil 21', na madrugada deste sábado. Gilberto, Pocah, Fiuk e a loira estavam combinando onde cada um ia dormir. O pernambucano, então, brincou com a consultora de marketing digital. "Você quer dormir com Rodolffo que eu estou ligado".

fotogaleria

Publicidade

A loira rebateu: "Não sei que raio que vocês encrencaram na cabeça que eu e Rodolffo tinha que ser um casal. Não tem nada a ver. O Rodolffo é chato. Eu adoro ele, é meu amigo, mas é chato". Ela, então, confessou: "Rodolffo dá não, agora se o Fiuk quiser eu estou querendo ele".



Gil e Pocah se divertem com a situação. Sarah voltou atrás e disse: "Estou brincando". "Está brincando, Sarinha?", questionou Fiuk. A brasiliense, por sua vez, declarou: "Se colar, colou. Eu prefiro gente amorzinho. É uma brincadeira que vai saber...".