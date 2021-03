Sarah e Gilberto reprodução da TV Globo

Publicado 20/03/2021 21:30

Rio - Gilberto e Sarah especularam a formação do paredão enquanto lavavam a louça na cozinha do Vip, do Big Brother Brasil 21, da TV Globo. "Vão Arthur e Rodolffo. Se o Rodolffo não se safar na bate e volta, não sei quem sai dos dois. E Fiuk e a Carla... Não acho que ela seja favorita, mas não acho que sai agora...", comenta a brasiliense.

Durante a conversa, o pernambucano, que é o líder da semana, comentou com a amiga que pretende indicar Arthur, mas que deve conversar com ele sobre sua decisão. "Se eu coloco ele, a casa vai no Rodolffo. E eu criei um carinho por ele...", diz Gilberto. "Eu também, mas a gente não pode esquecer que, das pessoas que estão aqui, ele foi a única que fez alguma coisa concreta", respondeu Sarah. "No confessionário eu não votaria nele", desabafou o doutorando em economia.