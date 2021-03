Carla e Arthur se beijam Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 08:45 | Atualizado 21/03/2021 10:25

Rio - É, é isso. Carla e Arthur voltaram a ficar na festa deste sábado no 'BBB 21'. O casal, que tem tido dificuldades de se acertar, alternou beijos e discussões durante a celebração que durou até a manhã deste domingo. "Carla, desculpa, eu me apaixonei por você dentro do Big Brother. Eu não queria, todo mundo lá fora falou pra eu não fazer isso", disse Arthur para a "amada" durante a festa.

fotogaleria

Publicidade

Mas após Carla ser rejeitada pelo crossfiteiro durante toda a semana, os espectadores do programa não compraram muito o discurso de "apaixonado" do rapaz na última madrugada e debocharam da situação. Confira os memes e, claro, um dos beijos do casal.

Desisto



Carla // Arthur // BBB21 // BBB pic.twitter.com/c8foTbTZ6A — (@jeonjkpics_) March 21, 2021