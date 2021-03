Internautas veem beijo forçado entre Arthur e Carla Reprodução

Publicado 21/03/2021 09:03 | Atualizado 21/03/2021 10:24

Rio - Após Arthur e Carla ficarem, na madrugada deste domingo, durante a festa do 'BBB 21', os espectadores do programa levantaram um assunto bem sério nas redes sociais. Dessa vez, não se trata de aprovar ou não o relacionamento do crossfiteiro e da atriz, mas sim, sobre uma conduta criminosa que poderia configurar assédio.

Para muitos, no Twitter, apesar de terem se entendido depois, o primeiro beijo de Arthur em Carla teria sido forçado, após a sister dizer "não" algumas vezes. Por isso, as hashtags #ArthurExpulso e #NãoÉNão estão entre os temas mais comentados na rede social.

Queremos a expulsão sim. Isso aqui não é algo saudável, não é pra romantizar uma cena dessas. Ela foi coagida e pressionada. Carla disse não e NÃO É NÃO.#ArthurExpulso #BBB21

March 21, 2021