Arthur fala para Rodolffo e Caio sobre seu órgão genital Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/03/2021 09:45 | Atualizado 21/03/2021 10:09

Rio - Os níveis de vergonha alheia foram redefinidos. Apesar de ter ficado com Carla Diaz na festa deste sábado, Arthur resolveu falar sobre suas intimidades para outros participantes do 'BBB 21'. Em conversa com Caio e Rodolffo, o crossfiteiro começou a exaltar o seu próprio órgão genital. Sim, foi isso o que aconteceu.

fotogaleria

Publicidade

Enquanto tentava impressionar os bastiões, Arthur falou sobre seu peso. "É só o p** que pesa, o resto não pesa nada. É 20 gramas o resto", disse. E, depois, apontando para o braço de Caio, completou. "Você sabe que o tamanho do negócio é o tamanho do punho até o cotovelo?".

Incrédulo, Rodolffo questionou o rapaz, que repetiu. "O p**, véio, é 24 centímetros o meu. Brabo! É o tamanho do negócio. E a ponta é do tamanho do dedão do pé", afirmou.

Publicidade

Mas se engana quem pensa que internet é terra de ninguém. Após a afirmação do crossfiteiro, usuários do Twitter resgataram fotos antigas de Arthur de cueca que praticamente comprovam que os 24 centímetros do rapaz são tão lenda quanto Saci-Pererê, Curupira e Mula Sem-Cabeça.

Arthur posa de cueca em frente espelho (foto borrada para divulgação) Reprodução/Twitter

Publicidade