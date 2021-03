Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo estão no paredão Reprodução

Publicado 22/03/2021 07:49 | Atualizado 22/03/2021 07:56

Rio - A noite deste domingo foi tensa no "BBB 21". Carla Diaz, Fiuk e Rodolffo estão no paredão. Carla Diaz e Fiuk foram para a berlinda após perderem a prova de resistência. Rodolffo foi o indicado pelo líder Gilberto. Viih Tube deu o anjo para Thais e ainda deu várias indiretas para Juliette ao dizer que Thais é sua "maior parceira" e "melhor amiga" na casa.

Juliette e Caio ficaram empatados com quatro votos e foram mais votados pelos colegas. Coube a Gilberto desempatar a disputa e ele escolheu salvar Juliette. Caio, Fiuk e Carla Diaz, então fizeram a prova bate e volta. O fazendeiro levou a melhor e se salvou da berlinda. Com isso, Rodolffo, Fiuk e Carla Diaz estão no paredão.