Carla acha que pode estar sendo odiada por conta de seu relacionamento com Arthur

Publicado 22/03/2021 08:42

Rio - Carla Diaz e Arthur discutiram brevemente a relação durante a madrugada desta segunda-feira. Arthur reclamou que ninguém foi apoiá-lo quando ele recebeu o castigo do monstro. "Não fui mesmo, você não está olhando na minha cara. Por que eu ia ficar prestigiando o monstro?", perguntou Carla.

Arthur disse que no início do castigo do monstro, Carla interagiu com Rodolffo e que a sister foi fazer "VT". Carla voltou a dizer que Arthur não conversa com ela e que não perguntou como ela estava após a prova de resistência do líder. "Foi muito ridículo. A gente tinha acabado de chegar da prova exausto. Você passou por mim setenta vezes aqui e não falou comigo", reclamou a atriz.

"Vocês estavam conversando", justificou o crossfiteiro. "Tinha hora que a gente estava mudo", disse Carla. Arthur, então, mudou de assunto e disse que eles têm que ganhar a prova do líder. Foi neste momento que Carla disse que não sabe se vai voltar do paredão e que as pessoas podem estar com raiva dela.

"Se eu ficar aqui, né. Não dá pra ter noção do que tá acontecendo lá fora. As pessoas podem tá me odiando, Arthur. Me odiando porque eu escolhi você, que eu voltei que nem uma trouxa, falando 'Arthur Picoli de Conduru'. Aí três dias depois, o garoto não olha mais na minha cara. Ai, que trouxa, que vergonha mundial. Você acha isso bonito, Arthur?", perguntou a atriz.

Arthur, como sempre, se mostrou preocupado apenas com a sua imagem. "Depois desse discurso, se eu tô no paredão, quem sai sou eu. Tá de parabéns, Carla", disse. Pouco tempo depois, eles foram para o quarto e trocaram carinhos embaixo do edredom.