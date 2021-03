Camilla de Lucas quer cortar as tranças Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 11:00

Rio - Em breve Camilla de Lucas deve mudar de visual no "BBB 21". A influenciadora digital solicitou, na manhã desta segunda-feira, uma tesoura grande para a produção.

Camilla quer cortar as tranças. Fora do reality, Camilla de Lucas é conhecida por sua coleção de "lace wigs", que são uma espécie de perucas feitas com cabelo humano de alta qualidade.

Camilla já confirmou ter levado algumas laces para o reality show. A expectativa é que a influenciadora digital use uma de suas laces assim que tirar as traças.