Sarah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 15:46

Rio - Sarah tinha tudo para estar na final do 'BBB 21', mas a cada semana que passa a torcida da consultora de marketing diminui um pouco. A jovem que chegou a ser uma das queridinhas da edição vem perdendo milhares de seguidores todos os dias por conta de seus posicionamentos dentro e fora da casa.

No começo de março, Sarah estava se aproximando dos 9 milhões de seguidores no Instagram. De lá pra cá, a sister debochou da pandemia do coronavírus, elogiou o presidente Jair Bolsonaro e contou algumas mentiras na casa, principalmente para Juliette, Caio e Rodolffo. Esse comportamento não passou despercebido e, até a tarde desta terça-feira, Sarah já tinha chegado a 7,5 milhões de seguidores. Não era o um milhão e meio que ela esperava.