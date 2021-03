Sarah e Caio - BBB Reprodução

Em um bate-papo do lado externo da casa do "BBB 21", nesta terça-feira, Sarah, Arthur, Caio e Rodolffo falaram sobre a pandemia do coronavírus. Arthur se mostrou preocupado com a doença e contou que passou o Natal e o Ano Novo sozinho. Já Sarah contou que foi a uma festa na virada do ano.

"Eu fui pra Réveillon esse ano, uma frescura da porr*. Toda hora chegava polícia, falando pra ficar nas mesas, esse negócio de distanciamento, tinha que fazer teste antes", contou a consultora de marketing.

Em outro momento da mesma conversa, o instrutor de crossfit questionou se eles achavam que daria para viajar para encontrar a família quando saíssem do reality.

"Dá para ir já, não tá mais tão ruim o negócio, não", respondeu a sister.