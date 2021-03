Juliette reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 16:59 | Atualizado 24/03/2021 17:09

Juliete tem sido o assunto preferido de alguns brothers do "BBB 21" nos últimos dias. Nesta quarta-feira, Gilberto, Sarah, Fiuk e Caio se reuniram, na área externa da casa, para falar mal da paraibana. Para eles, a sister está provocando brigas e se fazendo de vítima para fazer vt.

"Ela quer que todo mundo fique contra ela, para ela se isolar e chorar em frente as câmeras. Ela coloca palavras na boca das pessoas", disse Gilberto.

Caio concordou e falou sobre a discussão que teve com a sister após a prova do líder. Fiuk também relembrou uma discussão com Juliette, a do bolo. "Ela veio colocar palavras na minha boca", disse o cantor.

"Eu sei que a gente que é do nordeste tem uma língua desse tamanho, fala merda é doido e se lasca. Porque nesse Big Brother aqui só ganhou Jean de nordestino. Nordestino aqui só faz merda, e ver que a mulher é nordestina e eu vejo uma força nela, ela lembra muito a minha mãe. Queira que não isso toca em você, Eu queria muito, eu não menti, era todos os motivos do mundo, eu sabia que eu não ia colocar ela no paredão porque ia soar muito feio para mim lá fora, mas eu queria muito", disse Gilberto.