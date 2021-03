Juliette reprodução da TV Globo

Publicado 24/03/2021 17:10

Rio - Após a treta da tarde desta quarta feira com Sarah e Viih Tube, Juliette chamou Gilberto para conversar no quarto do líder do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Alguns minutos depois do bate-papo, Sarah entrou no local. A maquiadora, então, disse para os dois. “Ele disse: ‘não era você, era a Viih (Viih Tube)’ e quando ele disse isso, ele disse: ‘Chegamos a cogitar votar na Viih’. E eu entendi que até saber que era eu, era ela. Eu não disse a ela que ela era a sua primeira opção. Eu não cheguei a falar isso. Como eu não lembrava exatamente o que ele tinha me falado, eu corri e confirmei", destacou ela, relembrando sua conversa com Rodolffo. "O que eu disse a Viih foi: "Viih, seguinte, presta atenção porque se não fosse eu, era você", frisou a paraibana.

Gilberto perguntou porque a advogada teve essa atitude e, em seguida, Sarah destacou: "Juliette, você era a minha única opção de voto". A paraibana questiona se ela sempre foi a opção de voto da consultora de marketing. A loira disse que sim e deixou claro que cogitou votar em Viih Tube para salvar Caio e Rodolffo do paredão: "Só que foi por um segundo". Juliette, então, disparou: "Mas surgiu, ele me falou que surgiu. Eu ia falar o que? Não foi maldade para dizer: 'você era a primeira opção dela'. Não foi isso, eu sei que você gosta dela, você já me disse".

O pernambucano ouviu Juliette e reclamou dela não ter deixado Viih Tube e Sarah se resolverem. "Quando você chegou, minha ação foi vamos logo colocar aqui?", comentou a paraibana. Em seguida, Sarah perguntou: "Por que você tem essa mania que querer se meter nas coisas?". Juliette rebateu: "Eu estava tentando evitar o que não tinha solução. Ponto. Eu errei de ter me precipitado assim".

No meio do bate-papo, a consultora de marketing digital confessou: "Eu só converso com quem eu me importo". Juliette concluiu: "Pronto, então claramente você não se importa comigo". Sarah respondeu: "Até outro dia eu me importava, até ontem eu me importava. Agora, eu não me importo mais. Estou sendo sincerona. Agora eu, realmente, não quero ficar conversando".