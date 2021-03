Pocah, Thais e Fiuk assustados com o fato de a festa ter terminado mais cedo Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 08:27 | Atualizado 25/03/2021 08:31

Rio - A festa do líder Gilberto foi encerrada por volta das 5h30 desta quinta-feira. Os brothers reclamaram da festa acabar muito cedo e lamentaram o fato de não ter nem amanhecido ainda. Alguns ainda brincaram e disseram que Carla Diaz estava voltando novamente, em uma referência ao paredão falso.

fotogaleria

Publicidade

A voz da produção falou com os participantes e pediu para que quem fosse dormir no quarto do líder levasse todas as malas. Os participantes estranharam o contato, já que a produção raramente se manifesta durante as festas. Pocah, Camilla de Lucas e Juliette ficaram com medo.

Todos se reuniram na sala e ficaram especulando sobre o motivo do contato. Eles tinham medo de receber alguma informação sobre uma possível piora da pandemia. "Pelo amor de Deus, falem alguma coisa", pediu Juliette. "Ô, voz, dá uma luz", pediu Thais. "Estranho o Tiago falar da pandemia e acontecer isso logo agora", disse Fiuk. "Quero saber do mundo externo", afirmou Pocah, que começou a citar o nome de pessoas da sua família.

Publicidade

Depois de ver que os brothers estavam realmente agoniados, a produção se manifestou novamente. "Crianças, está tudo bem. Descansem".